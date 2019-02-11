«طرق دبي» تطلق المرحلة التجريبية لإصدار تصاريح خدمات حرم الطريق إلكترونياً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن بدء المرحلة التجريبية لنظام إصدار تصاريح خدمات حرم الطريق الإلكتروني والتي تشمل تصاريح تحويلات الشوارع الرئيسة والفرعية، وشغل جزء من حرم الطريق، وأعمال حماية خطوط المرافق، فضلاً عن التصاريح الخاصة بتنقل المركبات الثقيلة والمركبات الإنشائية الثقيلة خلال أوقات الحظر.

طلبات

وقالت المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بالهيئة: «إن هذا النظام يتيح للمتعاملين إمكانية تقديم الطلبات وتحميل جميع الوثائق والمخططات الهندسية المطلوبة عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة ومن دون الحاجة إلى النسخ الورقية أو زيارة مراكز تقديم الخدمة التابعة للهيئة».

وأضافت: «النظام يضمن إصدار التصاريح بأعلى جودة من خلال استخدام أفضل التقنيات المتاحة ودعم الأنظمة التقنية المستخدمة لإدارة المخططات بحيث يتم إصدار التصريح بشكل إلكتروني بعد إتمام عملية الدفع الآلية، وإن النظام الجديد يشتمل على قاعدة بيانات جغرافية تساعد على تحديد موقع العمل والطرق المسموح باستخدامها ما يسهل عملية مراجعة الطلب من قبل المهندسين».

وأكدت ابن عدي، أن النظام يتسم بالمرونة حيث يتيح إمكانية التواصل مع المتعاملين لطلب توفير المعطيات والملفات المطلوبة خلال مراجعة الطلب، وفي نفس الوقت يمكن للمستخدم معرفة حالة الطلب عن طريق إرسال الإشعارات له عبر رسائل الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني، وإن النظام الجديد يوفر مرونة في عملية الرقابة والتفتيش على أعمال الطرق وأيضاً على المركبات الثقيلة من خلال عملية الربط الإلكتروني مع الأنظمة الداخلية في الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة.