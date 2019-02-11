«الفجيرة للموارد الطبيعية» تطلق هويتها المؤسسية

المصدر: الفجيرة - البيان

أطلقت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية «هويتها المؤسسية» وذلك ضمن حفل تكريم موظفيها المتميزين، تقديراً لجهودهم المتميزة واحتفاءً بإنجازاتهم التي ساهمت في تعزيز مكانة المؤسسة، بحضور المهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس إدارة المؤسسة والمهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة في الإمارة والشركاء الاستراتيجيين من الإعلاميين.

وقال المهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس إدارة «الموارد الطبيعية»: «إن إطلاق الهوية المؤسسية لـ«المؤسسة» يأتي تماشياً مع توجهات الدولة الاستراتيجية بتبني نهج الابتكار والتميز والتحول الرقمي وإسعاد الموظفين والمتعاملين وتحقيق السعادة للمجتمع