«أم الإمارات» حريصة على نجاح تدريبات حفظ السلام

المصدر: أبوظبي - وام

اطلعت أمينة جاين محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة ووزيرة البيئة السابقة في نيجيريا على دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية للبرنامج التدريبي لبناء قدرات المرأة العربية في القطاع العسكري وعمليات حفظ السلام، الذي تحتضنه مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية في أبوظبي، منذ 27 يناير الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماعها مع نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، والدكتورة موزة الشحي المديرة التنفيذية لمكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي اللتين قدمتا شرحاً عن فعاليات البرنامج والأهمية الكبيرة لتطوير قدرات النساء على حفظ الأمن والسلام.

وقالت نورة السويدي: إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادتها الرشيدة وسمو أم الإمارات تحيطان مجموعة النساء العربيات بالرعاية التامة، وتوفر لهن كل التسهيلات التي تحقق النجاح لهن في هذه التجربة التي يعول عليها الجميع.

وأضافت أن الاتحاد النسائي العام ومكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي يرعيان البرنامج ويتابعانه أولاً بأول ويوفر كل مستلزماته.

وذكرت أن وزارة الدفاع الإماراتية هيأت مكاناً مثالياً للتدريب وهو مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية العريقة في تدريب النساء على الأمور العسكرية، وتحرص على تقديم أفضل وسائل التدريب الحديثة للمتدربات من مجموعة النساء العربيات ليجتزن هذا البرنامج ومدته ثلاثة أشهر ونصف الشهر بنجاح، حيث يتم خلاله تدريبهن على عمليات حفظ السلام وعلى الأعمال المدنية الأخرى.

وأشارت إلى أن الاتحاد النسائي العام وبتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رعت هذا البرنامج منذ بدايته وتعاونت مع مكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي ووزارة الدفاع الإماراتية على تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها الدولة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك في شهر سبتمبر الماضي. وواصل الاتحاد اتصالاته مع كل الجهات حتى أصبح هذا البرنامج واقعاً عملياً وينفذ الآن على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبها قالت الدكتورة موزة الشحي إنها أطلعت نائب الأمين العام للأمم المتحدة على الجهود الكبيرة التي تقوم بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم المرأة في كل مكان، وكذلك الدعم الذي تلقاه الأمم المتحدة من دولة الإمارات في جميع الميادين. وذكرت أنها اطلعت أيضاً أمينة جاين محمد على التقدم الذي تم إحرازه في البرنامج التدريبي لبناء قدرات المرأة العربية في القطاع العسكري وعمليات حفظ السلام الذي يرعاه الاتحاد النسائي العام ومكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الدفاع بدولة الإمارات.