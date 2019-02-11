ريع «عطايا الخيري» يخصص لإنشاء أول مستشفى خيري في الدولة

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

تحت رعاية حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان مساعد سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية، أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن معرض عطايا الخيري سينطلق في نسخته الـ 8 في الفترة من 24 وحتى 28 فبراير الجاري بمقر مبادلة آرينا بأبوظبي، وسيخصص ريعه هذا العام لإنشاء أول مستشفى خيري من نوعه في الدولة، وسيكون مقره في إمارة الشارقة لتقديم مختلف الخدمات العلاجية، وبشكل خاص العلاج لمرضى الكبد الوبائي.

وأكدت رئيسة اللجنة العليا لمبادرة عطايا أن «عطايا مبادرة وطنية تجسد مبدأ الاستمرارية والاستدامة في العمل الإنساني والتنموي».

وقالت: «يستهدف معرض عطايا الذي يأتي هذا العام متزامناً مع عام التسامح نسج شراكات هادفة وبنّاءة مع الأفراد والمؤسسات والشركات لتعزيز مجالات الاستجابة لصالح القضايا الإنسانية العاجلة والملحة، والعمل على تحسين حياة الإنسان وتحقيق حلمه في العيش الكريم، ولفت الانتباه لمكامن الضعف في الخدمات الحيوية والضرورية التي لا غنى عنها لتحسين الإنسان».

وأضافت في كلمة ألقاها نيابة عنها الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر هيئة الهلال الأحمر: «إن أهمية المبادرة تتضح جلياً من خلال المحاور التي تناولتها الدورات السابقة لمعرض عطايا، التي حشدت الدعم لمجالات مهمة كالصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية وقضايا الأمومة والطفولة، وكان آخرها العام الماضي حيث خصص ريع المعرض لإنشاء مشاريع تنموية وتأهيل البنية التحتية في قرية دالي كبمة في دولة موريتانيا الشقيقة».

وتابعت: «هذا العام سيتم توجيه ريع المعرض لإنشاء مستشفى متكامل في إمارة الشارقة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لأصحاب الحاجات والأسر المتعففة، ويعد المستشفى الأول من نوعه على مستوى الدولة الذي يقدم خدماته العلاجية مجاناً لأصحاب الأمراض المزمنة، إضافة إلى الذين لا تغطي بطاقاتهم الصحية تكاليف العلاج والدواء».

وقالت الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان: «نتطلع أن يحقق معرض عطايا أهدافه هذا العام كما حققها في السابق، وذلك من خلال تجاوب جميع قطاعات المجتمع مع دورته الـ 8».

وأعربت عن شكرها وتقديرها لشركاء مبادرة عطايا من الرعاة والداعمين والمشاركين من داخل الدولة وخارجها، الذين بفضلهم يحقق عطايا كل عام إنجازات كبيرة، ومكتسبات إضافية للقضايا الإنسانية التي يتطرق لها ويسهم في ابتكار الحلول لمعالجتها.

وتحدثت في المؤتمر الصحافي عائشة العفيفي مديرة المشاريع الخاصة بشركة الظاهرة القابضة الشريك الاستراتيجي للمبادرة، مشيرة إلى أن الشركة يسرها أن تكون جزءاً من مبادرة عطايا هذا العام كونها تندرج تحت دعم الخدمات الصحية داخل الدولة.

ومن جانبه قال أحمد سالم الراشدي الرئيس الإقليمي للتمويل العقاري بمصرف أبوظبي الإسلامي الراعي الفضي للمبادرة: «إنّ المشاركة في رعاية ودعم هذا المعرض هي فرصة ممتازة لمصرف أبوظبي الإسلامي للعب دور فعّال في دعم مسيرة العطاء في الدولة».

وحضر المؤتمر الصحافي ممثلون عن الجهات الراعية الأخرى، التي تضم شركة مبادلة راعياً ذهبياً، وبنك أبوظبي التجاري راعياً داعماً، وشركة المسار للحلول راعياً داعماً، وأبوظبي للإعلام شريكاً إعلامياً.

ويشارك في المعرض هذا العام 85 عارضاً من الإمارات، ولبنان، والسعودية، والكويت، واليابان، والهند، والبحرين، وتركيا، والأردن، وسلطنة عمان، وإيطاليا.