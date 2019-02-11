منصور بن زايد يبحث التعاون مع مسؤولين كوستاريكي وسلوفاكي

المصدر: دبي - وام

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس، ريتشارد راشي نائب رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا، والوفد المرافق له وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2019 التي تعقد حالياً في دبي.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك والصداقة بين دولة الإمارات وسلوفاكيا في مختلف المجالات، خاصة السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وتبادل سموه ونائب رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وإلى ذلك التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس إبسي كامبل بار نائبة رئيس جمهورية كوستاريكا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكوستاريكا وسبل دعمها وتطويرها، خاصة في مجالات التعاون التجاري والاقتصادي والسياحي والاستثماري بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاءين الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي حمد عبدالرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وحميد سعيد النيادي نائب مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة.