عبد الله بن زايد: العلاقات بين الإمارات والسعودية تشهد تطوراً في جميع المجالات

المصدر: دبي - وام

تسلّم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، نسخة من أوراق اعتماد تركي بن عبد الله الدخيل سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة الجديد لدى الدولة.

ورحّب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بالسفير الجديد، متمنياً له التوفيق في مهام عمله بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.

وأكد سموه: «أن العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة تشهد تطوراً في جميع المجالات في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين، مشيراً سموه إلى الحرص المستمر على تعزيز هذه العلاقات المتنامية بما يعود بالخير على شعبي البلدين الشقيقين.

ومن جانبه نقل تركي بن عبد الله الدخيل تحيات وزير الخارجية السعودي إلى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، معرباً عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات.

كما أعرب عن أمله أن تشهد العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة المزيد من التطور والنماء على مختلف الأصعدة.

حضر اللقاء أحمد علي البلوشي مدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.