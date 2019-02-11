حمدان بن زايد: بتوجيهات خليفة نعمل على تعزيز التنمية في أفريقيا

المصدر: أبوظبي - وام

وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتعزيز مبادرات الهلال الأحمر الإماراتي في موريتانيا وسيراليون وتكثيف البرامج والمشاريع التنموية التي تفي باحتياجات التنمية المنشودة ودعم استقرار الأهالي هناك.

وأكد سموه: «أن مبادرات دولة الإمارات وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تعزز مجالات التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية، مشيراً سموه إلى أن الإمارات آلت على نفسها الوقوف بتجرد بجانب الأشقاء والتصدي لتداعيات الظروف الاستثنائية الناجمة عن الكوارث والأزمات، وذلك من خلال تبني المبادرات الإنسانية والتنموية التي تحدث فرقا في مستوى الخدمات الضرورية التي يحتاجها الأشقاء».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه برئيس وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لمناسبة افتتاح عدد من المشاريع التنموية التي نفذتها الهيئة في كل من موريتانيا وسيراليون بناء على توجيهات القيادة الرشيدة لتحسين الحياة ورفع المعاناة عن كاهل الشرائح الضعيفة في تلك الدول. ويذكر أن وفداً من الهلال الأحمر الإماراتي يزور الدولتين حالياً.

جهود

واطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان من فهد عبد الرحمن بن سلطان نائب الأمين العام لقطاع التنمية والتعاون الدولي في الهلال الأحمر على الجهود المبذولة لتعزيز استجابة الهيئة الإنسانية تجاه القضايا الإنسانية التي تؤرق السكان هناك، واطمأن سموه على سير العمل في عدد من المشاريع التنموية التي لا تزال تحت الإنشاء في الصحة والتعليم وتوفير مصادر المياه والخدمات الأخرى.

آمال

وقال سموه: «إن الإمارات قيادة وشعباً تؤمل كثيراً على الجهود التي تضطلع بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حالياً لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحسين الأوضاع الراهنة في القارة الأفريقية التي تواجه الكثير من التحديات الإنسانية، مؤكداً سموه أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح المزيد من المشاريع التنموية في عدد من الدول الأفريقية».

مشاريع

وكانت هيئة الهلال الأحمر افتتحت مؤخراً عدداً من المشاريع التنموية في موريتانيا، والتي تم تنفيذها بمكرمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية للهلال الأحمر الإماراتي «أم الإمارات» لتوفير مصادر المياه في 5 ولايات موريتانية.

كما تضمنت مشاريع الشيخة فاطمة بنت مبارك في موريتانيا بناء ملاحق إضافية في عدد من منازل الأسر الفقيرة في قرية اللقاء التابعة لولاية ترارزة إلى جانب بناء مدرستين للمرحلة الابتدائية إحداهما للبنين والأخرى للبنات وتزويدهما بالمستلزمات الدراسية، هذا إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى التي سيكتمل العمل بها قريباً.

وفي سيراليون تجري الترتيبات حالياً لافتتاح عدد من مشاريع توفير مصادر المياه في عدد من المناطق التي تعاني شحاً في هذا المرفق الحيوي.