تنسيق وتبادل خبرات بين شرطة دبي ودائرة الأراضي

المصدر: دبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بهدف توطيد أواصر التعاون والتنسيق بينهما، إيماناً منهما بأهمية ترسيخ علاقة الشراكة، بما يحقق أهدافهما الاستراتيجية، وتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والمعارف.

وقال اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، إن هذه الشراكة تلعب دوراً كبيراً في دفع عجلة التطوير والتميز في مجالات العمل الأمني والعقاري على حد سواء، وتسويق المبادرات المشتركة ودعم الجهود التي تقوم بها القيادة العامة لشرطة دبي في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية لينعم أفراد المجتمع بالأمن والأمان والطمأنينة والسعادة، وهذه هي الغاية التي نضعها دائماً نصب أعيننا.

وأكد اللواء عبد الله خليفة المري خلال توقيع المذكرة حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز سبل التعاون مع دائرة الأراضي والأملاك من أجل مضاعفة الجهود وتحقيق رؤى وتوجهات حكومتنا الرشيدة، والعمل بكل الطاقات لتعزيز الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات الأمنية التي تنعكس إيجابياً على تطوير القطاع العقاري في مختلف المجالات من خلال الشراكة التي تجمعهما.

بدوره أكد سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن توقيع مذكرة التفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي يصب في التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية، كما يدعم توجهات الطرفين في الاستفادة من تبادل الخبرات والمعلومات بينهما.

وقال: «سنعمل مع شرطة دبي على إطلاق المبادرات التي تجعل من دبي الوجهة الأمثل للإقامة والعمل والاستثمار والزيارات، تحقيقاً لرؤتنا بجعل دبي الوجهة العقارية الأولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة»..