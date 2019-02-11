«التقاط العَلَم» سيناريوهات محاكاة للاختراق والقرصنة الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

يترقب العشرات من الشباب المحترفين والهواة في ميدان تقنية المعلومات والتطبيقات الرقمية والبرمجة انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مسابقة «التقاط العلم - Capture The Flag» للأمن الإلكتروني، لإثبات قدراتهم التقنية في مواجهة سيناريوهات محاكاة حقيقية لمحاولات الاختراق والقرصنة الإلكترونية، ضمن المسابقة التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي على مدى يومي 22 و23 فبراير الجاري في مجمع «هاب زيرو» في منطقة سيتي ووك دبي.

تحفيز

وتستهدف شرطة دبي من خلال مسابقة «التقاط العلم»، تعزيز مهارات وخبرات الأمن الإلكتروني لدى الشباب والأجيال المقبلة، وتحفيز الفضول العلمي وقدرات التعامل مع التحديات الإلكترونية، وترسيخ مفاهيم الأمن الإلكتروني لدى المشاركين من طلبة المدارس والجامعات المهتمين بالتقنيات والتطبيقات الإلكترونية الحديثة.

وتستقطب مسابقة «التقاط العلم» المحترفين في مجال تقنية المعلومات والهواة في مجالات العلوم وتكنولوجيا، الراغبين في تسليط الضوء على مهاراتهم وقدراتهم على التصدي للهجمات والجرائم الإلكترونية، من خلال استخدام أحدث تكنولوجيا البرمجيات والأدوات الرقمية، حيث تتيح هذه المسابقة الفرصة أمام المشاركين لخوض تجربة التحديات ضمن أجواء المنافسة.

اهتمام

وأكد القائد العام لشرطة دبي اللواء عبد الله خليفة المري أهمية مسابقة «التقاط العلم» في جذب اهتمام الأجيال الصاعدة لمجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتشجيع الفضول العلمي لدى المشاركين وتعزيز الرغبة لديهم للتحول إلى التخصصات العلمية وتحفيزهم على التعلم المستمر ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال تقنية المعلومات.

وأضاف اللواء المري: «يأتي إطلاقنا للنسخة الثانية من مسابقة «التقاط العلم» انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة التي تضع ضمن أولوياتها الحرص على بناء أجيال من المتخصصين والمحترفين في القطاعات التكنولوجية الحيوية ليكونوا لبنة أساسية في بناء اقتصاد المعرفة، ويحققوا السبق بجدارة في حقول البحث العلمي ومواكبة متغيرات سوق العمل».

مخاطر

وتحظى الموضوعات والقضايا المتعلقة بالأمن الإلكتروني بمركز الصدارة في العالم، وذلك بالتزامن مع ازدياد الحاجة إلى خبراء في مجال تقنية المعلومات، لمواكبة المخاطر الإلكترونية وتلبية الطلب المتزايد على الخبراء في هذا المجال، وفي هذا الإطار يتم تنظيم الدورة الثانية من تحدي «التقاط العلم» للأمن الإلكتروني، كون ذلك فرصة للتدريب النظري والعملي للمتخصصين والهواة في هذا الميدان الحيوي.

مشاركة

قال العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي: «يسعدنا إطلاق النسخة الثانية من المسابقة، لنبني على ما تم إنجازه في النسخة الأولى، التي شهدت مشاركة 30 متسابقاً، ونثق بأن هذه الفعالية، ستعمل على زيادة معارف الشباب».