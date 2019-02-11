شرطة رأس الخيمة تبحث التعاون مع الإسعاف الوطني

المصدر: رأس الخيمة - البيان

بحث اللواء علي بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، خلال استقباله وفداً من شركة الإسعاف الوطني برئاسة العميد هلال عيضة المزروعي رئيس لجنة الإشراف للإسعاف الوطني، سبل التعاون المشترك بين الجانبين لتقديم خدمات متميزة للمتعاملين مع الجهتين.

وناقش الجانبان في اجتماع تنسيقي مشترك، سبل التطوير لتقديم الخدمة المتميزة على مستوى إمارة رأس الخيمة، وتقديمها على أفضل شكل ممكن من خلال قياس زمن سرعة الاستجابة، كما تم مناقشة واستعراض التقرير السنوي للإسعاف الوطني.

وأكد القائد العام أهمية التنسيق بين كل الجهات المختصة لوضع الحلول الممكنة للوصول إلى الأهداف المرجوة، تنفيذاً لتوجيهات وزارة الداخلية وتحقيقاً لرؤيتها الهادفة إلى توفير الأمن والأمان وتعزيز السلامة .