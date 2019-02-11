جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يفتتح مركز عمليات الطوارئ

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتح سعيد سالم البحري العامري مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، مركز عمليات الطوارئ، بحضور علي ناصر العامري مدير مركز الطوارئ والأزمات والكوارث بأبوظبي، وعدد من قيادات الجهاز.

وقدم عمر الشمري مدير النظم المؤسسية والجودة بالجهاز، شرحاً وافياً عن المركز وأبرز مكوناته، وإجراءات العمل الخاصة بمتابعة الحالات الطارئة، من لحظة استلام البلاغ وحتى انتهاء مسببات الطارئ، بالتعاون مع الجهات المساندة في إمارة أبوظبي، وفقاً لخطط الاستجابة المعتمدة على المستوى المحلي والاتحادي.

ويهدف المركز إلى تفعيل سياسات ومعايير السلامة والأمن المهني والمؤسسي، وإعداد وتنسيق خطط الطوارئ اللازمة للعمليات الرئيسة، التي تقع على عاتق الجهاز، لضمان عدم الانقطاع في تقديم الخدمات، بجانب تفعيل دور إدارة المخاطر، واستمرارية الأعمال في مجال سلامة الغذاء.