«التطوير الحضري» تناقش مخطط مدينتي مصفوت والمنامة في عجمان

المصدر: عجمان - وام

ناقشت اللجنة الدائمة للتطوير الحضري والبنية التحتية والبيئة لمجلس تنفيذي عجمان، خلال اجتماعها الأول للعام الجاري 2019، مخرجات مشروع المخطط الحضري الشامل لمدينتي مصفوت والمنامة، والمخطط الشامل للطرق والنقل 2030 والخطط التشغيلية الثلاثية، وطرحت اللجنة قائمة المشاريع ذات الأولوية للأعوام 2019 - 2021.

وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي، رئيس اللجنة - خلال ترؤسه الاجتماع بحضور الأعضاء - أن مشروع المخطط من أهم المشاريع الحيوية في إمارة عجمان الذي عكفت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان على إنجازه من أجل وضع منظومة متكاملة للتنمية العمرانية المستدامة في الإمارة، إذ أعدت الدائرة مخططات استراتيجية وخطط تشغيلية ثلاثية لكل مدن الإمارة، مبيناً أن المخطط اعتمد على جمع ورصد وتوثيق كل البيانات المتعلقة ودراسة التحديات والفرص، ووضع بدائل تخطيطية وسيناريوهات لتوزيع استعمالات الأراضي وشبكات الطرق والبنية التحتية، مع ربطها بسياسات وتشريعات وتطويرها من خلال مخطط شامل بما يتناسب مع متطلبات التنمية العمرانية المستدامة.

وبيّن أن المشروع يتطلب الدعم من الجميع لكونه يحقق أهدافاً مثالية تتضمن تحديد أولويات التنمية، والاتفاق على استراتيجيات التنمية، وتشجيع التنمية السياحية وزيادة الجاذبية للاستثمار في القطاع السياحي، وخلق فرص عمل جديدة بالمدن، مما يسهم في تطوير الاقتصاد المحلي للإمارة، إضافة إلى إعداد مخططات تفصيلية لثلاث مناطق جديدة، وتطوير خطط عمل ذات نتائج وأهداف وبرامج زمنية مع توزيع للأدوار والمسؤوليات والميزانيات، وتشجيع الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص.

وشددت اللجنة على التنسيق المشترك بين الأعضاء لعمل زيارة ميدانية لمدينة مصفوت للاطلاع عن قرب على مخرجات المشروع الذي أهل المدينة لتكون وجهة جبلية مزهرة.

وفي ختام الاجتماع، ثمّن رئيس اللجنة جهود الأعضاء في متابعة قرارات وتوصيات الاجتماعات الخاصة باللجنة.