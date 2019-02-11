15 متسابقاً ومتسابقةً في انطلاق مسابقة الشيخة هند للقرآن الكريم

المصدر: دبي - البيان

انطلقت أمس الأحد التصفيات النهائية للدورة العشرين لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، والتي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وذلك بحضور المستشار إبراهيم محمد بو ملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة وجمع من الحضور ومرافقي المتسابقين والمتسابقات وجمهور الحضور المتابع للمسابقة القرآنية المحلية من أنحاء دولة الإمارات، وشارك في اليوم الأول للمسابقة 8 متسابقات و7 متسابقين.

وأشاد فضيلة الشيخ عبدالله الأنصاري رئيس لجنة التحكيم في كلمة افتتاح المسابقة القرآنية بالدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات في نشر قيم التسامح النابعة من ديننا الحنيف والقرآن الكريم وشريعته السمحاء وسنة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أرسله ربه رحمة للعالمين، كما أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهذه القيم الإيمانية الأصيلة التي تحقق الأمن والأمان والاطمئنان في المجتمع والرحمة والإنسانية، والتي أجدر بحملة كتاب الله أن يعرفوها من خلال القيم الروحية لهذا الدين، ودعا حملة كتاب الله والمتسابقين المشاركين في المسابقة لمزيد من تقوى الله جل وعلا والتخلق بخلق القرآن الكريم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن، كما ذكر فضيلته نماذج عن التسامح وأهميته مستشهداً بقوله تعالى: «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين».

وقال: إن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وفروعها الأربعة عشر، وهذه المسابقة القرآنية المباركة حققت نجاحاً في خدمة حفظة كتاب الله وطلاب العلم على المستوى الدولي والمستوى المحلي حتى الدورة العشرين الحالية لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، بفضل دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وحرمه سمو الشيخة هند بنت مكــتوم حفظها الله كما قدم فضيلته شكره لرئيس وأعضاء اللجنة المنظمة على جهودهم الكبيرة المبذولة في ســبيل إنجاح هذه المسابقة المباركة متمنياً لجميع المتسابقين النجاح والتوفيق وتحقيق أعلى النتائج.

ويشار إلى أن لجنة التحكيم التي يتقدم أمامها المتسابقون الذكور بمقر قاعة الجائزة بمنطقة الممزر بدبي تضم في عضويتها كلاً من فضيلة الشيخ عبدالله محمد الأنصاري رئيساً للجنة، وعضوية كل من فضيلة الشيخ إبراهيم جاسم المنصوري، فضيلة الشيخ عمر محمد عبدالرحيم البناء، فضيلة الشيخ مانع عبدالله النهدي، وفضيلة الشيخ محمد سليمان الأهدل، كما أن لجنة تحكيم مسابقة الإناث والتي تقام مسابقتها بمقر جمعية النهضة النسائية بدبي تضم في عضويتها كلاً من خولة حسن الحمادي، فاطمة عبدالعزيز إبراهيم، فهيمة عاشور عوض، زينب محمد المختار الأمين، وابتسام هائل غيلان.