دبي تستضيف مؤتمر حوافز العمل ومكافآت التقاعد 26 فبراير

المصدر: دبي - وام

تنطلق في دبي يوم 26 فبراير الجاري، فعاليات الدورة الأولى من «مؤتمر حوافز العمل ومكافآت التقاعد»، الذي ترعاه الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وتنظمه مونديال دبي العاملة في قطاع الاستشارات المالية في الدولة.

ويمهد المؤتمر- الذي يقام في انتركونتننتال فستيفال سيتي- الطريق أمام المشاركين من الخبراء والمتخصصين في المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية والمشرعين ومديري الدوائر المحلية والاتحادية والمستثمرين ومسؤولي الموارد البشرية للنقاش والتباحث حول أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً في هذا الشأن، وإمكانات تبنيها أو تصميم منظومات خاصة لحوافز العمل، ومكافآت نهاية الخدمة قابلة للتطبيق في السوق المحلية.

وتستعرض الدورة الأولى من «مؤتمر ومعرض حوافز العمل ومكافآت التقاعد» على مدى يوم كامل طبيعة العلاقة بخصوص مكافآت نهاية الخدمة بين أرباب العمل والموظفين في دولة الإمارات، وأبرز الممارسات في هذا الصدد بالمنطقة والعالم، إلى جانب مناقشتها الحلول المبتكرة لإدارة مكافآت نهاية الخدمة، بما يعزز من فوائدها وعوائدها على طرفي علاقة العمل التعاقدية.