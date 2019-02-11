«مؤتمر الإسكان الحكومي» يستعرض أفضل الممارسات

المصدر: دبي - وام

تستضيف دبي المؤتمر الدولي للإسكان الحكومي المستدام في الفترة من 13 إلى 14 فبراير الحالي بمشاركة 25 متحدثاً وخبيراً عالمياً لعرض أفضل الممارسات في مجال الإسكان الحكومي المستدام تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة والخطة الثمانية لدبي والأهداف 12 للاستدامة العالمية.

ينظم المؤتمر بكلية الهندسة بالجامعة الأمريكية في دبي بالتعاون بين اتحاد المهندسين العرب والجمعية الدولية للمهندسين الكهربائيين وجمعية المقاولين بالدولة ومؤسسة أميرالد للنشر والمعرفة ومؤسسة دبي لتنظيم الفعاليات.

وسيناقش المؤتمر أهم المواضيع الحيوية ومقومات الاستدامة في الإسكان الحكومي وتخطيط المدن الذكية والابتكار في التصميم والاستدامة وطباعة ثلاثية الأبعاد واستخدام الروبوت والتقنيات الحديثة في قطاع الإنشاءات والحفاظ على الطاقة من خلال التصميم والصيانة والاستدامة في البيئة ومن خلال الحفاظ على المياه وإعادة التدوير والاستدامة المجتمعية ومن خلال الأمن والسلامة في التصميم والجدوى الاقتصادية للاستدامة في تخفيض التكاليف وزيادة عوائد الاستثمار والمواصفات والمقاييس والإبداع في التعاقد على الإسكان الحكومي والصيانة وإدارة المساكن باستخدام المحاكاة رباعية وخماسية الأبعاد، ليصبح هذا الحدث هو نقطة التقاء صُناع القرار وقاعدة التقاء الشركاء الاستراتيجيين.

وقال الدكتور ماجد فاروق حنا، عضو الجنة التنفيذية العليا للمؤتمر، إن المؤتمر هذا العام يستقطب العديد من الخبراء في مجال الإسكان الحكومي الذين سيستعرضون خلاصة تجاربهم والدروس المستفادة والخطط المستقبلية للإسكان الحكومي المُستدام والذكي.