طابع تذكاري احتفالاً باليوبيل الفضي لمركز الإمارات للدراسات

المصدر: أبوظبي - وام

أصدرت مجموعة بريد الإمارات طابعاً تذكارياً بمناسبة احتفال مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية باليوبيل الفضي على تأسيسه. وتتصدر الطابعَ صورةٌ للمركز يتوسطها شعاره «استشراف المستقبل».

خطوة

وبهذه المناسبة، عبّر الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام المركز، عن تقديره لهذه الخطوة من قبل مجموعة بريد الإمارات، مؤكداً أن ما حققه المركز من إنجازات طوال مسيرته كان بفضل الرعاية المباشرة والتوجيهات السديدة والمستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقال: «إن المركز نجح على مدى 25 عاماً في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، سواء فيما يتعلق بدعم صانع القرار، أو بنشر ثقافة البحث العلمي، أو فيما يتعلق بتطوير كوادر مواطنة قادرة على تحمل المسؤولية والإسهام في مسيرة البناء والتنمية».

تقدير

ويأتي إصدار هذا الطابع تقديراً للدور الكبير الذي قام به المركز منذ 25 عاماً، حيث تبوأ مكانة متميزة بين المراكز الفكرية والبحثية على المستويين الإقليمي والعالمي.