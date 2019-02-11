إنجاز صيانة نادي الثقة للمعاقين في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة أعمال الصيانة الخاصة بتطوير نادي الثقة للمعاقين في منطقة مويلح بتكلفة 6.5 ملايين، ليبدو ملعبه الرئيس بحلة جديدة، تزامناً مع دورة الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر التي تستضيفها الشارقة منتصف الشهر الجاري، واشتملت الأعمال على تركيب مضمار جري أولمبي جديد وتركيب مظلات لمدرجات الجمهور والضيوف مع إنشاء منصة خاصة بكبار الشخصيات.

وقال المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة: «إن استضافة الشارقة هذا الحدث الكبير المرة الثانية خلال 8 سنوات، ثمرة اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نصير المعاقين، ودعمه اللامحدود لرياضة ذوي الهمم وتوفير كل الإمكانات لهم».