في سطور أبرز ما جاء في جلسة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي

المصدر: البيان الإلكتروني

أبرز ماجاء في جلسة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير في القمة العالمية للحكومات:

- التعاون بين الإمارات و فرنسا على مستوى عال جداً والرؤية مشتركة لتعزيز المجتمعات وتمكين الحكومات

- الرأسمالية أثبتت نجاحها لعقود متتالية في تحسين الظروف المعيشية للكثيرين، ولكنها لم تعد تفي بوعودها اليوم.

- العالم بحاجة لقواعد مشتركة تعزز الشفافية والمساواة داخل وخارج الدول.

- فرنسا تتصدر الصفوف الأمامية للمطالبة بآليات أكثر فعالية للضرائب على عمالقة الانترنت والنشاطات الرقمية، وكلنا أمل في التوصل إلى حل في شهر مارس المقبل من خلال فرض ضريبة رقمية

- نحن على قناعة تامة بأن أحد التحديات الرئيسية في القرن الواحد والعشرين هو جعل أوروبا أقوى

- علينا أن نكسر الحواجز لإيجاد الحلول وأن نؤمن بأنه لا يمكن الاستمرار من دون التعاون والتضامن لمواجهة التحديات العالمية