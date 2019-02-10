في سطور أبرز ما جاء في جلسة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي

أبرز ماجاء في جلسة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير في القمة العالمية للحكومات:
- التعاون بين الإمارات و فرنسا على مستوى عال جداً والرؤية مشتركة لتعزيز المجتمعات وتمكين الحكومات
- الرأسمالية أثبتت نجاحها لعقود متتالية في تحسين الظروف المعيشية للكثيرين، ولكنها لم تعد تفي بوعودها اليوم.
- العالم بحاجة لقواعد مشتركة تعزز الشفافية والمساواة داخل وخارج الدول.
- فرنسا تتصدر الصفوف الأمامية للمطالبة بآليات أكثر فعالية للضرائب على عمالقة الانترنت والنشاطات الرقمية، وكلنا أمل في التوصل إلى حل في شهر مارس المقبل من خلال فرض ضريبة رقمية
- نحن على قناعة تامة بأن أحد التحديات الرئيسية في القرن الواحد والعشرين هو جعل أوروبا أقوى
- علينا أن نكسر الحواجز لإيجاد الحلول وأن نؤمن بأنه لا يمكن الاستمرار من دون التعاون والتضامن لمواجهة التحديات العالمية