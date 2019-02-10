«خدمات المزارعين» يطلق «حصاد مزارعنا»

المصدر: أبوظبي- البيان

نظم مركز خدمات المزارعين بأبوظبي فعاليات «حصاد مزارعنا» بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، أول من أمس، في مجلس المشرف بمدينة أبوظبي، حيث تضمنت الفعالية أنشطة عدة منها ورشة المزارع الصغير، وتذوق المنتجات المحلية الطازجة إلى جانب مساحة تتيح لأصحاب المزارع بيع منتجاتهم من الخضروات والفواكه الطازجة والعسل مباشرة للجمهور، كما تم عرض رحلة المنتج المحلي من المزرعة إلى المائدة من خلال فيلم الواقع الافتراضي 360.

وتأتي فعالية «حصاد مزارعنا» بمجلس المشرف من منطلق حرص المركز على دعم المنتج المحلي من مختلف شرائح المجتمع، حيث تمثل مجالس الأحياء في أبوظبي واجهة حيوية ومقصداً مهماً لمختلف فئات المجتمع، بما تناقشه من قضايا حيوية وموضوعات، تمس مختلف مناحي الحياة، فضلاً عن أنها تسعى إلى تعزيز الوعي المجتمعي والصحي والبيئي، ومشاركة الخبرات والإنجازات وتعزيز الترابط بين أفراد المجتمع.