برنامج تنفيذي يستهدف 30 موظفاً حكومياً في دبي

المصدر: دبي-البيان

أعلنت الشبكة العامة للاتصال الحكومي التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عن تعاقدها مع كلية محمد بن راشد للإعلام التابعة للجامعة الأمريكية في دبي لتنظيم البرنامج التنفيذي في الاتصال الحكومي، والذي تم تطويره بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وكلية محمد بن راشد للإعلام التابعة للجامعة الأمريكية في دبي، بحيث يستهدف 30 موظفاً من الدرجات التنفيذية في الجهات الحكومية.

ويندرج هذا البرنامج ضمن المبادرات الاستراتيجية للشبكة العامة للاتصال الحكومي في دبي، التي تضم في عضويتها مديري إدارات الاتصال في الجهات الحكومية بالإمارة، حضر الإعلان المهندس أحمد المهري مساعد الأمين العام لقطاع الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وأيمن محمود مدير إدارة الاتصال الحكومي بالمجلس التنفيذي، والدكتور جهاد نادر نائب رئيس الجامعة الأمريكية في دبي إضافة إلى عدد من ممثلي الجهتين.

تطورات

وتم تصميمه بشكل رئيس لرفد معرفة المشاركين بأحدث التطورات وأفضل الممارسات والتوجهات المستقبلية في مجال الاتصال الاستراتيجي، إضافة إلى تعزيز مهاراتهم وبناء قدراتهم على تطبيق المعرفة المكتسبة وتطوير أدائهم كونهم متخصصين في مجال الاتصال لدى جهاتهم الحكومية.

وسيتولى التدريب أعضاء هيئة التدريس من كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأميركية في دبي، حيث سيعقد البرنامج ضمن بيئة مبتكرة ومحفزة للتفكير، والتي من شأنها تشجيع المشاركين على تطبيق طرق التفكير الإبداعية والمشاركة في مناقشة الأفكار والمواضيع الأكثر تداولاً على المستوى المحلي والعالمي، ويتألف البرنامج من ثلاث وحدات مختلفة، هي العلاقات العامة للجهات الحكومية، والاتصال الرقمي، وتسويق وتصميم العلامات المؤسسية.

تطوير القدرات

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد المهري مساعد الأمين العام لقطاع الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة في المجلس التنفيذي لإمارة دبي أهمية تعزيز وتطوير قدرات العاملين في مجال الاتصال في الجهات الحكومية في دبي، ورفدهم بالمهارات التي تعزز قدرتهم على التعامل مع مختلف التحديات التي يمكن أن تعترض عملهم، وبما يسهم في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى تأكيد أهمية الاستثمار الأمثل في مواردنا البشرية بما سيدعم تعزيز منظومة الاتصال الاستراتيجي بالحكومة، وانطلاقاً من الدور الحيوي الذي يضطلع به موظفو الاتصال الحكومي في دعم وتعزيز الصوت والصورة الموحدة لحكومة دبي.

تعاون

ومن جانب آخر، قال الدكتور جهاد نادر نائب رئيس الجامعة الأمريكية في دبي: يسرنا ويشرفنا هذا التعاون الوثيق القائم مع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والذي أكملت من خلاله جميع مراحل التخطيط لإنشاء هذا البرنامج المميز وصولاً إلى تصميم البرنامج ومحتواه وتطوير المادة العلمية على يد مجموعة منتخبة من الأساتذة المتخصصين في كلية محمد بن راشد للإعلام.

أهداف

أكد أيمن محمود مدير إدارة الاتصال الحكومي بالمجلس التنفيذي أن البرنامج يجسد أهداف الشبكة العامة للاتصال الحكومي لدعم وتعزيز قدرات وأداء العاملين في الاتصال الحكومي، والارتقاء بكوادر الاتصال على مستوى حكومة دبي، مشيراً إلى دوره في إعداد خبراء الاتصال الحكومي بالتعاون مع المتخصصين في هذا المجال من كلية محمد بن راشد للإعلام، إضافة إلى الخبراء من أبرز الجهات الحكومية والإعلامية، مضيفاً: «يكتسب البرنامج أهميته انطلاقاً من التطورات المتسارعة في مجال الاتصال والتي تستوجب ضرورة تنسيق وتكامل الجهود بين مختلف الدوائر الحكومية لمواكبة آخر التطورات وأفضل الممارسات في هذا المجال ».