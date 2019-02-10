«حقوق الإنسان» في «الداخلية» تناقش مبادرات «عام التسامح»

المصدر: دبي- البيان

ناقشت لجنة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، خطط ومبادرات اللجنة، التي ستواكب إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2019 «عاماً للتسامح» في دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال اجتماعها الأول للعام الجاري، برئاسة العميد محمد علي الشحي، مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، وحضور أعضاء اللجنة من مختلف القيادات الشرطية على مستوى الدولة.

وناقش الاجتماع، تفاصيل الخطط والبرامج والمبادرات، التي ستعمل اللجنة على تنفيذها خلال عام التسامح خاصة المشاركة في المناسبات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان.

كما ناقش المجتمعون جهود القيادات الشرطية في مجال إنجاز مشروع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2018-2021، وجهود وزارة الداخلية في تعزيز وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان على مستوى الدولة.

وفي ختام الاجتماع، أشاد العميد الشحي بإنجازات لجنة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، وفرق عملها على مستوى الوزارة، مثمناً الجهود المبذولة لتنفيذ البرامج والمبادرات، وكذلك الدورات التدريبية الهادفة إلى تحقيق أهداف الوزارة في ضمان حقوق الإنسان.