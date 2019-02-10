6 ملايين زيارة لموقع «الهوية والجنسية» خلال 2018

المصدر: دبي - البيان

بلغ عدد الزيارات التي حققها الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، خلال عام 2018 المنصرم 5 ملايين و955 ألفاً و229 زيارة، تم خلالها استعراض 10 ملايين و585 ألفاً و84 صفحة، في الوقت الذي استقطب فيه الموقع مليونين و110 آلاف و823 زائراً جديداً بنسبة بلغت 27.7%، فيما بلغ معدّل الوقت الذي استغرقته الزيارة الواحدة دقيقتين و44 ثانية.

وأكّدت الهيئة أن هذا الإقبال الكبير على موقعها الإلكتروني يأتي في ظل كونها واحدة من الهيئات الحكومية، التي تشمل خدماتها كل فئات المجتمع من الأفراد والمؤسسات خصوصاً بعد نقل اختصاصات شؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة إليها، مشيرة إلى أنّ الموقع يشكّل واحداً من المنافذ الرئيسة التي تقدّم خدماتها من خلالها، فضلاً عن أنه المصدر الأساسي للمعلومات في كل الشؤون المتعلّقة بها وبأنشطتها ومبادرتها ووسيلة تواصل فعالة ومؤثرة بينها وبين الجمهور.

وقال عبدالعزيز المعمري مدير إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة: إنّ الموقع الإلكتروني يخضع بشكل دائم للمراجعة الدورية والتحديث الآني لتزويده بكل ما يستجدّ في إطار عمل الهيئة من الناحيتين الخدماتية والمعلوماتية، بحيث يظل النافذة المفتوحة التي يمكن للمتعامل والباحث عن المعلومة الواضحة الوصول إليها في الوقت والمكان اللذين يشاء.

وأضاف أن الهيئة قامت خلال العام الماضي بتطوير موقعها الإلكتروني وفقاً لرؤى متعامليها وتوجهاتهم، وأنّ من أهم الإجراءات التحسينية التي أدخلتها الهيئة على موقعها الإلكتروني خلال عام 2018 إضافة خاصية دعم أصحاب الهمم من الصم والبكم من خلال لغة الإشارة التي تساعد على ترجمة محتوى الموقع للزائرين الصم، وذلك بهدف تعزيز التواصل والتفاعل مع هذه الفئة من أبناء المجتمع وتقديم الدعم لهم في ما يتعلّق بالخدمات التي تتيحها الهيئة عبره وكذلك بالمضامين المتنوعة التي يحتويها.

وقال إنّ الموقع يتميّز بخاصية تحويل الصوت إلى نص مكتوب واستخدامه في البحث باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب خدمة المحادثة الفورية (اسأل حمد)، التي تتيح للمتعامل التواصل بشكل مباشر مع الهيئة وطرح استفساره وتلقي الإجابة عنه بشكل فوري ومعالجة شكواه التي تتعلق بخدمات الهيئة أو بأدائها وفق أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال.