تسوية المخالفات المرورية بدبي لمركبات الأفراد فقط

المصدر: دبي- البيان

قال العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي: إن الإدارة سترسل رسائل نصية للسائقين الملتزمين كل ثلاثة أشهر، توضح فيها نسب الاستفادة من مبادرة تسوية المخالفات المرورية والمبالغ المتبقية على السائق بعد الخصم، مؤكداً أن المبادرة ستسهم بشكل كبير في التسهيل على أصحاب المركبات، التي تراكمت عليهم مبالغ كبيرة جراء المخالفات المتراكمة من تسوية أوضاعهم، والاستفادة من الآلية الموضحة في المبادرة، كما أنها ستسهم في تشجيع السائقين وتحفيزهم على الالتزام بأنظمة السير والمرور، إضافة إلى أنها ستيسر الدفع على المخالفين، وكذلك تحقق الرضا والسعادة للجمهور.

وأضاف أن المبادرة تقتصر على المركبات المسجلة بأسماء الأفراد فقط، ولا تشمل المركبات المسجلة بأسماء الشركات والمؤسسات ومكاتب تأجير السيارات وشركات النقليات، ولا تشمل أيضاً الأشخاص الذين يتواجدون خارج الدولة لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية.وأوضح العميد سيف المزروعي أن المبادرة تشمل جميع أنواع المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة دبي فقط شريطة التزام السائق بقانون السير والمرور وعدم ارتكابه مخالفات أخرى طوال العام بدءاً من إعلان المبادرة، بحيث يتم خصم قيمة المخالفات المرورية بنسب محددة وبحسب التزام السائق وعدم ارتكابه للمخالفات.

وأشار العميد المزروعي إلى أنه سيتم العمل على تنفيذ المبادرة بدءاً من يوم الإعلان عن المبادرة، بحيث يتم احتساب مدة التزام السائق بالقوانين واللوائح المرورية بواقع 25% كل ثلاثة أشهر، وفي حال ارتكاب السائق للمخالفة قبل انقضاء المدة يسقط حقه من المبادرة، ويتم دفع المخالفة واحتساب مدة الالتزام من تاريخ ارتكاب المخالفة الجديدة.