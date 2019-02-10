«قضاء أبوظبي» تطلع على تجربة «الأزمات والكوارث»

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع وفد من دائرة القضاء في إمارة أبوظبي على آليات عمل مكتب شؤون الضحايا بإدارة الأزمات والكوارث في قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي.

واستمع الوفد برئاسة سهيل سلطان المعمري، مدير مركز العلوم الجنائية والإلكترونية، إلى شرح العقيد أحمد ناصر الكندي مدير إدارة الأزمات والكوارث، عن جهود الإدارة ومهامها، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات وتطوير العمل. وتطرق الرائد مبارك محمد الخيلي مدير مكتب شؤون الضحايا إلى معايير الشرطة الدولية للإنتربول، وآلية التعرف إلى ضحايا الكوارث والإصابات الجماعية وتحديد هوياتهم.

وأشاد الوفد الزائر بتجربة إدارة الأزمات والكوارث المتميزة، في مجالات العمل الشرطي والإنساني.

وفي نهاية اللقاء، قدّم العقيد أحمد ناصر الكندي درعاً تذكارية، تكريماً للوفد الضيف.