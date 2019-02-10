إطلاق مبادرة «لا تنشغل بغير الطريق» في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

أطلقت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان فعاليات الحملة المرورية الفصلية الأولى لعام 2019 على مستوى وزارة الداخلية تحت شعار «لا تنشغل بغير الطريق»، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية بجعل الطرق أكثر أمناً.

وقال المقدم سيف عبدالله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات إن إطلاق الحملة جاء بهدف توعية السائقين ومستخدمي الطريق بمخاطر ظاهرة الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، وبيان الآثار السلبية لاستخدام الهاتف النقال وتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي ما تؤدي إلى تشتيت السائق، وعدم قدرته على رد الفعل المناسب في الحالات المفاجئة.

وأشار إلى أن الحملة تشمل فعاليات عديدة منها عقد محاضرات توعية لموظفي الدوائر الحكومية وطلبة الجامعات وعموم الجمهور، إضافة إلى توزيع منشورات توعية، وتقديم النصائح عبر مختلف الوسائل.