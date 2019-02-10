تنظيم ملتقى للمبتعثين في شرطة أبوظبي بالمملكة المتحدة وإيرلندا

نظمت إدارة البعثات في قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، والملحقية الشرطية في لندن، في فندق ملينيوم، ملتقى للطلبة المبتعثين في المملكة المتحدة وإيرلندا.

وأكد العميد عثمان حاجي الخوري، مدير إدارة البعثات، حرص شرطة أبوظبي على تذليل التحديات التي تواجه الطلبة وتعترض مسيرتهم الأكاديمية، ووضع الحلول المناسبة لها، ومتابعة شؤون الطلبة المبتعثين، حاثاً إياهم على ضرورة الالتزام بالقيم النبيلة، وتمثيل الدولة بصورة حضارية تعكس مكانتها وعلاقاتها المتميزة مع مختلف الشعوب. واستعرض الملتقى برنامج طموح للمواهب، وسبل تحفيز المبتعثين على جلب أفضل الممارسات المعمول بها دولياً في المجالات الشرطية، وطرحها في برنامج المقترحات الخاص بشرطة أبوظبي. أبوظبي - البيان