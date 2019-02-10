شرطة الفجيرة تطلق حملة «احذر الهاتف أثناء القيادة»

المصدر: الفجيرة - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة متمثلة بإدارة المرور والدوريات فعاليات الحملة المرورية الفرعية الأولى تحت شعار (احذر الهاتف أثناء القيادة) خلال الشهر الجاري ضمن الخطة التشغيلية المرورية والمبادرة الخاصة بترسيخ مبادئ الثقافة المرورية، تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية وشرطة الفجيرة بهدف جعل الطرق أكثر أمناً.

تهدف الحملة إلى التوعية بمخاطر استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة سواء لإجراء مكالمة هاتفية أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو كتابة الرسائل النصية مما يؤدي إلى وقوع الحوادث والإصابات والوفيات.

وأكد العقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني نائب مدير إدارة المرور والدوريات أن استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة يشكل خطورة كبيرة على قائدي المركبات ومستخدمي الطريق.