مناقشة مشروعي قانون هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ودائرة الأوقاف

المصدر: الشارقة- البيان

يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة جلسته العاشرة، صباح غد، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع، وذلك بمقره في مدينة الشارقة برئاسة خولة عبدالرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري.

ويناقش المجلس ضمن جدول أعماله سؤالاً برلمانياً موجهاً إلى دائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة مقدماً من العضو محمد عمر الدوخي، بحضور عفاف إبراهيم المري عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية.

ثم يناقش المجلس مشروع قانون تنظيم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والدكتور المستشار منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، بعدها يناقش المجلس توصياته بشأن سياسة دائرة الأوقاف في إمارة الشارقة.