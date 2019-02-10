تعاون بين شرطة وجامعة أبوظبي في رعاية الأحداث

المصدر: أبوظبي - البيان

ناقشت إدارة رعاية الأحداث، بمديرية المؤسسات العقابية، في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي مع وفد أكاديمي من جامعة أبوظبي سبل التعاون المشترك في مجالات التدريس والتدريب والبحث العلمي والأكاديمي لفئة الأحداث.

وتعرف الوفد الزائر، من العقيد الدكتور المهندس محمد أحمد البريكي مدير إدارة رعاية الأحداث على البرامج، والحقائب التدريبية لتأهيل الأحداث، مشيداً بجهود شرطة أبوظبي في توفير بيئة تعليمية متميزة تسهم في إعادة دمجهم بالمجتمع.

حضر اللقاء، العقيد الدكتور علي سعيد المنصوري، نائب مدير الإدارة، ومن جامعة أبوظبي الدكتور حمدي الشيباني، عميد كلية الآداب والعلوم، والدكتور محمد الفتيحه، مدير جامعة أبوظبي فرع العين، وأحمد العبيدلي مسؤول العلاقات الحكومية، وعدد من الضباط والمنتسبين.