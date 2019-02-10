تحقيق حلم «زينة» بالظهور في «صباح الخير يا عرب»

المصدر: دبي - البيان

زرعت مؤسسة «تحقيق أمنية» الابتسامة على وجه الطفلة زينة البالغة من العمر 8 سنوات، وذلك من خلال تحقيق حلمها بلقاء مُقدّمي برنامج «صباح الخير يا عرب» والظهور على شاشة «إم بي سي».

وحقّقت زينة حلمها في لقاء سارة مراد، هاني الحامد وغادة موصلي، والظهور في برنامج «صباح الخير يا عرب»، بحضور هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، لتوجيه رسالة إلى كافة الأطفال المُصابين بداء السكري، تحثّهم فيها على التحلّي بالشجاعة والقوّة، وعدم الاستسلام بالمرض. كما تحدّثت زينة عن مرضها والصعوبات التي تواجهها في معظم الأحيان، لافتة إلى أن عدم تصاحب الألم مع هذا المرض يجعل منه مرضاً يسهل التعامل معه عند وجود الدعم العائلي. واختتمت حديثها بالتعبير عن حلمها في دراسة الطب والتخصّص بالغدد الصماء لمعالجة الأطفال.