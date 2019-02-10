«أبوظبي للمعاشات» توعي بنظام التقاعد عبر «التعليم باللعب»

المصدر: أبوظبي- منى خليفة

أطلق صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، مبادرة توعوية جديدة، بمناسبة شهر الابتكار، تتضمن استخدام نظام «التعليم باللعب»، عبر تقنية الواقع الافتراضي، للتوعية باستراتيجية الصندوق للعام الجديد 2019-2020 ونظام التقاعد في الإمارة.

وتشمل المبادرة الجديدة - التي تم إطلاقها خلال ورشة عمل نظمها الصندوق لجهات العمل والشركاء الاستراتيجيين للصندوق، تحت عنوان «خطتنا الاستراتيجية عبر الواقع الافتراضي»- إطلاق لعبة إلكترونية، تحمل اسم «جزيرة الأحلام»، تهدف إلى تعزيز الوعي بالخطة الاستراتيجية الجديدة بطريقة مبتكرة، وتعزيز الوعي بنظام التقاعد في الإمارة، وأهم أهداف الصندوق خلال الفترة المقبلة عبر عرض عناصر الخطة الاستراتيجية.

رؤية

وأفاد خلف عبد الله رحمة الحمادي، مدير عام صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، بأن إطلاق المبادرة التوعوية الجديدة، يأتي تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تقديم التوعية بطرق غير تقليدية أو نمطية تسهم في تحسين ورفع نسبة الوعي لدى الموظفين وجهات العمل.

وقال الحمادي: «إن الإبداع والابتكار ركيزة أساسية وممارسة قياسية في تطوير خدماتنا لرفع كفاءة العمليات، واليوم، يخطو الصندوق خطوة جديدة في رحلته نحو التحول الذكي عبر استقطابه تقنية الواقع الافتراضي، الأمر الذي سيسهم في تعزيز عمليات الصندوق وزيادة كفاءته، إضافة إلى تسريع عمليات الابتكار وتحقيق مزيد من الإنجازات والنجاحات»