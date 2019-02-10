4.7 ملايين درهم أرباح جمعية عجمان للصيادين

المصدر: عجمان- البيان

كشف أحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للصيادين في عجمان أن أرباح الجمعية بلغت 4 ملايين و700 ألف درهم، وقال إن هذه الأرباح ما كانت لتتحقق لولا توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والاهتمام بالصيادين وأسرهم والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية للجمعية التعاونية للصيادين لمناقشة الميزانية لعام 2018 بحضور أحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وممثلي وزارة الاقتصاد و70 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية.

في بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بالحضور وثمن الجهود المبذولة لتحقيق الخطة الاستراتيجية، التي تتماشى مع رؤية عجمان2021. وعرض خالد حسن المدير المالي جدول الأعمال وما ورد في ميزانية عام 2018 من واردات ومصروفات وأرباح. وأشار الغملاسي إلى أن القيادة الحكيمة تولي اهتماماً كبيراً بالصيادين وأسرهم وتضمن لهم الحياة الكريمة بتوزيع الأرباح السنوية عليهم، تشجيعاً لهم على الاستمرار في ممارسة حرفة الآباء والأجداد والحفاظ عليها موروثاً اجتماعياً ومصدراً من مصادر الدخل القومي.

وفي نهاية الاجتماع أعرب الصيادون عن شكرهم وامتنانهم باهتمام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان على دعمه اللامحدود واهتمامه بهم وبأسرهم لتحقيق الحياة الكريمة لهم من خلال تشجيعهم على ممارسة مهنة الصيد.