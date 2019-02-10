بحث التعاون بين «المعاشات» و«الشارقة للضمان الاجتماعي»

المصدر: أبوظبي - وام

بحث محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالإنابة مع محمد عبيد الشامسي المدير العام لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، بحضور المستشار عوني عبيدات المستشار القانوني لسمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وحنان السهلاوي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالإنابة، والدكتور منصور محمد بن نصار المستشار القانوني عضو مجلس إدارة الصندوق، ويوسف الطنيجي مدير الاشتراكات.

وأشاد محمد عبيد الشامسي خلال الاجتماع بجهود الهيئة وتعاونها المستمر مع الصندوق، لمواءمة أوضاع كافة المشمولين بالتأمين بما يحقق مصلحتهم، مشيراً إلى أن وحدة الهدف الذي يسعى له الطرفان والمتجسّد في تحسين جودة الحياة للأجيال الحاضرة.