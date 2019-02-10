6228 تصريحاً للحج نصيب الإمارات في 2019

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الملتقى الثاني لرؤساء حملات الحج في الدولة لإطلاعهم على أحدث المستجدات والإجراءات المتخذة لتنظيم حج هذا العام، وذلك بعد عودة وفد الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مؤخراً من المملكة العربية السعودية بعد زيارة عمل وتنسيق مع مسؤولي وزارة الحج السعودية، حيث بلغت التصاريح الممنوحة لدولة الإمارات هذا العام 6228 تصريحاً.

وأشاد محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة، باهتمام القيادة الرشيدة بحجاج الدولة، وما وفرته خبرات الهيئة وحملات الحج من الخدمات المتميزة التي أعانت الحجاج على أداء عبادتهم بيسر وسعادة، ثم أطلع الحضور على نتائج الاجتماعات مع مسؤولي وزارة الحج ومن أهمها: الالتزام بالتسجيل ضمن المسار الإلكتروني الخاص بوزارة الحج، لأن أي عقد أو تسجيل من خارج المسار لن يُعتدّ به ولا يُعَدّ قانونياً، فهو مضر بمصلحة الحجاج، وكذلك التعاقد مع نقابة السيارات في المملكة يجب أن يكون من خلال هذا المسار، وفيه تُذكَر أعداد السيارات والحافلات والتكاليف والرسوم بعد كل ثلاث سنوات تتغير خطط الحج، وعليه فهذه آخر سنة في الخطة بالنسبة لحجاج دولة الإمارات، وسوف تدخل الخطة الجديدة وفيها مبشرات منها دراسة تغيير مواقع حملات الإمارات نحو الأفضل، ومع مشروع التطوير الذي تزمع حكومة خادم الحرمين الشريفين تنفيذه لتوسيع مشعر منى .