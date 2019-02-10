4.377 ملايين درهم مساعدات «دار البر» لمرضى السرطان

المصدر: دبي - البيان

قدمت جمعية دار البر مساعدات إنسانية لمرضى السرطان، خلال العامين الماضيين 2017 و2018، بقيمة إجمالية بلغت 4 ملايين و377 ألفاً و105 دراهم، بهدف توفير تكاليف العلاج والأدوية لهذه الشريحة من المرضى، المصابين بأمراض خطرة، ودعمهم مادياً ومعنوياً، والمساهمة في تخفيف معاناتهم، والحد من الأعباء الملقاة على كاهل أسرهم.

وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي لجمعية دار البر، إن 116 مريضاً بأورام سرطانية مختلفة استفادوا من مساعدات الجمعية، ودعمها لهذه الشريحة من المرضى، خلال العامين الماضيين، مؤكداً أن دعم مرضى السرطان ومد يد العون والمساعدة لهم، عبر إدارة الزكاة في الجمعية، يمثل جزءاً أساسياً وحيوياً من مشاريع الجمعية الإنسانية وبرامجها الخيرية ومبادراتها المجتمعية .