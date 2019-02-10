«سياحة الشارقة» تستعرض «المرآة الذكية» في شهر الابتكار

المصدر: الشارقة - البيان

شاركت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة في فعاليات أسبوع الابتكار بالإمارة، لتستعرض مشروعها المبتكر «المرآة الذكية»، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على أبرز معالم الإمارة، وإبراز مكانتها على خريطة السياحة العالمية وجهة مثالية لسياح العالم، خلال منصة تفاعلية مبتكرة، تسمح للمستخدمين باستكشاف أبرزمعالم الجذب السياحي التي تتمتع بها الإمارة.

وتُقام الفعاليات برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة من 8 حتى 14 فبراير الجاري، في قاعة المدينة الجامعية في الإمارة.

وتسمح «المرآة الذكية» للمستخدمين بالتقاط الصور بطريقة مميزة ومبتكرة مع معالم وصروح الإمارة المختلفة .

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: « نسعى خلال «المرآة الذكية» الى دعم القطاع السياحي في الإمارة».