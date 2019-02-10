جمعية الشارقة الخيرية تشارك أبناء الأسر المتعفّفة في رحلة علمية

المصدر: الشارقة - البيان

شاركت جمعية الشارقة الخيرية في فعاليات شهر الإمارات للابتكار بإمارة الشارقة في دورته الرابعة، بزيارة إلى متحف الشارقة العلمي، عبر رحلةٍ علمية ترفيهية اصطحبت من خلالها أبناء الأسر المتعففة المسجلين بكشوف الجمعية.

وقالت عائشة الحويدي، مدير إدارة التطوع وخدمة المجتمع في جمعية الشارقة الخيرية، إن تنظيم الرحلة العلمية لأبناء الأسر المتعففة في شهر الابتكار، جاء من منطلق خيري، ويشكل دافعاً معنوياً لهم، ويحفزهم على السير على خطى المبتكرين بالاستفادة من الإمكانيات العالية التي توفرها الدولة، والحرص على صقل مهارات المشاركين، مشيرة إلى أن الرحلة العلمية شملت تفقد المتحف العلمي والتعرف على الأنشطة المختلفة التي تتزامن مع فعالية شهر الابتكار. وتفاعل الأطفال مع الخدمات والأنشطة التي يقدمها المتحف العلمي، وتعاملوا مع كل المعروضات العلمية كخطوةٍ تساعد في ترسيخ أكبر قدر من المعلومات تعينهم مستقبلاً، وتم التعرف على الأجهزة والمواد العلمية في شتى العلوم.