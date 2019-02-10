شرطة عجمان تستعرض أحدث ابتكاراتها المتميزة

المصدر: عجمان - البيان

استعرضت القيادة العامة لشرطة عجمان، أحدث ابتكاراتها المتميزة، خلال فعاليات شهر الابتكار، الذي انطلق في مارينا عجمان، للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين، وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، إن مشاركة الشرطة في شهر الابتكار، جاء من حرصها على تعزيز ثقافة الابتكار في بيئة العمل، والمساهمة في إعداد جيل من المبتكرين القادرين على إحداث تغيير إيجابي في حياة الإنسان ومستقبله.

من جانبه، أوضح العقيد محمد شيبان سويدان مدير مكتب القائد العام، رئيس فريق الابتكار، أحد المبتكرين المتميزين بشرطة عجمان، أن مشاركة الشرطة في شهر الابتكار، تتضمن إطلاق ابتكارات شرطية جديدة، وعرض لأهم الابتكارات المتميزة التي ابتكرها موظفون من شرطة عجمان، وتم تنفيذها، بما يدعم العمل الأمني والخدماتي في الإمارة.