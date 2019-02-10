افتتاح مسجد «السراج المنير» في خورفكان

المصدر: الشارقة - البيان

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة مسجد السراج المنير بمنطقة المصلى في مدينة خورفكان، والذي يتسع لـ 300 مصلٍ ومصلية، بحضور عبدالله خليفة يعروف السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية، والدكتور راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، وسلطان يعقوب المنصوري مدير الديوان الأميري بخورفكان، وعدد من مسؤولي الشؤون الإسلامية.

وأدى الحضور صلاة الظهر، بعدها ألقى الواعظ بالشؤون الإسلامية كلمة أثنى فيها على جهود أهل الخير والإحسان في الإمارة، وما يقدمونه من رعاية لبيوت الله، مشيراً إلى عظيم ثوابهم عند الله تعالى.

وبني المسجد على مساحة أرض إجمالية تبلغ 755 متراً مربعاً، تشمل المصلى ومرافقه الخدمية من دورات المياه والميضأة وسكن للإمام، ومواقف للسيارات.

ويتسع المسجد لـ 250 مصليّاً، بينما يتسع مصلى النساء لـ 50 مصلية، وقد شيد وفق الطراز المعماري الإسلامي الحديث بقبة واحدة تتوسط المسجد، ومنارة تعلوه بارتفاع 30 متراً.

وقال عبدالله خليفة يعروف السبوسي إن مسجد السراج المنير منارة جديدة تضاف إلى منارات الشارقة العامرة بمآذنها، وهو المسجد الخامس بمنطقة المصلى.