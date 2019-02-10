هيئة آل مكتوم الخيرية تقدم تبرعاً مالياً لمركز المستقبل لأصحاب الهمم

المصدر: دبي- وام

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي هيئة آل مكتوم الخيرية، قدمت الهيئة تبرعاً مالياً بقيمة 175 ألف درهم لمركز المستقبل لأصحاب الهمم بأبوظبي لدعم الخدمات، التي يقدمها لأصحاب الهمم الملتحقين به. جاء ذلك خلال زيارة ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، وعبدالله الأنصاري ومسعود صالح من الهيئة للمركز، حيث سلم الصايغ شيك التبرع إلى توفيق مصطفى مدير مركز المستقبل لأصحاب الهمم.

ووجه مدير المركز الشكر والتقدير والامتنان إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على هذا الدعم، التي سيمكن المركز من تقديم خدماته لأصحاب الهمم المنتسبين له ودمجهم في المجتمع.

وقام الوفد بجولة في أقسام المركز الذي يضم 200 طالب وطالبة تعرف خلالها على برامجه وأنشطته.