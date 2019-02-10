حاكم رأس الخيمة يحضر مأدبة غداء حمد حسن الزعابي

المصدر: رأس الخيمة - وام

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ظهر أمس مأدبة الغداء التي أقامها حمد حسن بن جاسم الزعابي في منزله بمنطقة الرفاعة في رأس الخيمة على شرف سموه.

وأعرب الزعابي عن سعادته بزيارة صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التي تأتي ترجمة للنهج الرشيد للقيادة الحكيمة لدولة الإمارات في تعزيز أواصر الروابط الاجتماعية والتواصل الدائم بين القيادة وأبناء الوطن.

حضر المأدبة إلى جانب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة.. معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة.

كما حضرها عدد من الشيوخ ومعالي الوزراء والسفراء وأعيان ووجهاء البلاد ورجال الأعمال ورؤساء ومدراء الدوائر والهيئات المحلية والاتحادية وكبار المسؤولين. وألقى عدد من الشعراء قصائد شعرية بهذه المناسبة ترحيباً بصاحب السمو حاكم رأس الخيمة.. مؤكدين اعتزازهم بالانتماء للوطن والوفاء للقيادة الرشيدة.