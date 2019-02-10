لجنة في «الوطني» تواصل مناقشة سياسة «الاتحادية للمعاشات»

المصدر: دبي - البيان

واصلت اللجنة المؤقتة المعنية بموضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للمعاشات والتأمينات الاجتماعية» بالمجلس الوطني الاتحادي مناقشة محاور موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بحضور ممثلي الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سالم عبدالله الشامسي رئيس اللجنة، وحضور أعضاء اللجنة كل من أحمد يوسف النعيمي «مقرر اللجنة»، ومحمد بن كردوس العامري، وخالد علي بن زايد، وسالم علي الشحي، وسعيد صالح الرميثي.

وأوضح سالم عبدالله الشامسي رئيس اللجنة، أنه تم خلال الاجتماع الذي حضره ممثلو الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مناقشة محاور الموضوع والتي تتعلق بجهود الهيئة في تطوير سياسة النظم التأمينية في إطار نصوص تشريعية محددة، والقواعد والإجراءات المتبعة في احتساب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي للمشتركين، وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب الحقوق التأمينية من مشتركين ومتقاعدين ومستفيدين.

ولفت إلى أنه تم التعرف إلى الآراء والمقترحات المختلفة والحلول التي من الممكن تطبيقها لإزالة العوائق والصعوبات التي قد يواجهها بعض المواطنين المنتقلين من مرحلة العمل إلى مرحلة المعاش التقاعدي، منوهاً بأنه تم التطرق أيضاً إلى موضوع ضم الخدمة وفترة استلام المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم بعد الإحالة إلى التقاعد.