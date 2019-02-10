جواهر القاسمي: مستقبل العرب مرهون بما نغرسه في عقول أبنائنا

المصدر: القاهرة - البيان

أكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أن النهضة التي تشهدها مؤسسات المجتمع المصري وكوادره البشرية، في ظل قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبمشاركة كل مكونات المجتمع المصري، تشكل علامة فارقة في مسيرة جمهورية مصر العربية، وانطلاقة موفقة نحو مستقبل تعزز فيه مصر مكانتها كمركز اقتصادي وفني وثقافي يجمع حوله الشعوب العربية ويعزز بينها التعاون والعمل المشترك، مشيرة سموها إلى مستقبل الوطن العربي مرهون بما نغرسه اليوم في عقول أبنائنا الذين يشكلون أقوى ثروة يمكن لأي قيادة أن تستثمر فيها.

جاءت تصريحات سموها خلال زيارتها للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، في مدينة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، وكان في استقبال سموها محمد صابر عرب وزير الثقافة المصري الأسبق، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية.

وكانت سموها قد وصلت جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية استمرت أياماً عدة حيث استقبلتها انتصار السيسي قرينة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتباحثت معها سبل تعزيز العلاقات بين المؤسسات الاجتماعية المصرية ونظيراتها في إمارة الشارقة.

ورافق سموها خلال زيارتها للأكاديمية، كلّ من الشيخة هند بنت ماجد القاسمي رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة، والشيخة عائشة خالد القاسمي عضو مجلس أمناء مؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين مدير سجايا فتيات الشارقة، وريم بن كرم مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، ونورة النومان رئيس المكتب التنفيذي للشيخة جواهر القاسمي، وإرم مظهر علوي مستشار أول في المكتب التنفيذي للشيخة جواهر القاسمي.

تجربة

وتجولت سموها في أقسام ومرافق الأكاديمية، وتعرفت على تخصصاتها، والتقت المدربين والعاملين والطلبة الذين قدموا لها عرضاً توضيحياً عن رؤية ورسالة الأكاديمية، واطلعتهم سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي على تجربة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين التابعة لمؤسسة القلب الكبير، وقالت: «يسعدني أن أرى الشبه الكبير بين تجاربنا في الاهتمام بالشباب وتأهيلهم بالقدرات والمعارف لحماية المنجزات التي قدمناها لهم وتطويرها والبناء عليها. فالتشابه في التجارب هو تشابه في الحلم والطموح وتطلعات المستقبل والمصير، وهو ما يمنحنا هويتنا كأمة واحدة».

إشادة

أشادت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، بالمنجزات التي حققتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، والتي شملت القطاعات الحيوية مثل الصحة والزراعة والصناعة والتجارة وتشييد المدن والأكاديميات والجوامع والكنائس، وقالت: «لا شك بأن الخطط بعيدة المدى لمستقبل مصر، ستثمر أمناً واستقراراً وازدهاراً».