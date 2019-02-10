واحة الثقافة بشرطة أبوظبي تناقش أسس النجاح

المصدر: أبوظبي - البيان

ناقشت أولى جلسات مبادرة «واحة الثقافة» لإدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي في دورتها الثانية 2019 كتاباً يتناول أسس وعوامل التخطيط للنجاح والتميّز الشخصي.

وعقدت الجلسة تحت شعار «واحة الثقافة واحة للتسامح»، وأدارتها المستشارة الحقوقية مريم الأحمدي في مركز السلام للتأمل، بحضور مجموعة من المهتمين بالشأن الثقافي. واستعرضت ميلان شريف الباحثة القانونية بإدارة الشرطة المجتمعية، أهم عوامل النجاح الشخصي والعملي، والتي تقوم على تحديد الأهداف واستثمار العلاقات وامتلاك صفات الشخصية الإيجابية، التي تؤمن بقدرتها في تحقيق ما تصبو إليه بيقين تام. وأكدت دور التسامح وتقبل الاختلافات الفكرية والثقافية بين الأفراد في تحقيق النجاح الشخصي للأفراد، وبناء المجتمعات المتحضّرة القائمة على التعددية واحترام الآخر، والتي تمثل الإمارات نموذجاً إيجابياً لها.