اعتماد تقرير حول سياسة وزارة العدل بشأن مهنة المحاماة

المصدر: أبوظبي - البيان

اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بالمجلس الوطني الاتحادي، تقريرها حول موضوع سياسة وزارة العدل بشأن مهنة المحاماة بعدما أدخلت عليه تعديلاتها.

جاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة بأبوظبي، برئاسة الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس اللجنة، وحضور أعضاء اللجنة كل من جاسم عبد الله النقبي مقرر اللجنة، وأحمد محمد الحمودي، وخلفان عبدالله بن يوخه.

وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، إن اللجنة ناقشت تقريرها حول موضوع سياسة وزارة العدل بشأن مهنة المحاماة، وأدخلت عليه بعض التعديلات، حيث تضمن التقرير العديد من التوصيات التي خرجت بها اللجنة بعد مناقشتها للموضوع في إطار المحاور التي تم تبنيها.

ولفت إلى أن اللجنة اجتمعت سابقاً مع ممثلي وزارة العدل، وجرى مناقشة أهم المقترحات والتحديات التي تواجه العاملين في مهنة المحاماة.