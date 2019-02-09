محمد بن زايد يبحث مع وزير الاقتصاد الفرنسي تعزيز التعاون

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ معالي برونو لومير وزير الاقتصاد و المالية في جمهورية فرنسا الصديقة الذي يزور البلاد حاليا للمشاركة في القمة العالمية للحكومات التي تنطلق غدا في دبي.

بحث الجانبان خلال اللقاء مسار علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وفرنسا و الإمكانات و الفرص الواعدة لتعزيزها في مختلف المجالات الاقتصادية و التجارية و المالية و الاستثمارية التي تدعم القطاعات الحيوية في البلدين وتسهم في تطوير مقوماتها بما يلبي تطلعاتهما في الارتقاء بها إلى آفاق أوسع من التعاون والعمل المشترك..

واستعرضا عددا من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية و سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والمسؤولون المرافقون للوزير الفرنسي.