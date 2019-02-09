مرور دبي توضح آلية الاستفادة من مبادرة تسوية المخالفات

المصدر: البيان الإلكتروني

أشاد العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي ، بمبادرة (تسوية المخالفات المرورية) التي تتيح للسائقين الذين تم تحرير مخالفات مرورية بحقهم بعدم دفع تلك المخالفات شريطة الالتزام بقانون السير والمرور وعدم ارتكاب أية مخالفة مرورية طوال العام بواقع (25%) كل ثلاثة أشهر.

وقال إن شرطة دبي سترسل رسائل نصية للسائقين الملتزمين كل ثلاثة أشهر توضح فيها نسب الاستفادة من المبادرة والمبالغ المتبقية على السائق بعد الخصم، مؤكداً أن المبادرة ستسهم بشكل كبير في التسهيل على أصحاب المركبات التي تراكمت عليهم مبالغ كبيرة جراء المخالفات المتراكمة من تسوية أوضاعهم والاستفادة من الآلية الموضحة في المبادرة، كما أنها ستساهم في تشجيع السائقين وتحفيزهم على الالتزام بأنظمة السير والمرور، بالإضافة إلى أنها ستيسر الدفع على المخالفين، وكذلك تحقق الرضا والسعادة للجمهور.

وأوضح العميد سيف المزروعي أن المبادرة تشمل جميع أنواع المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة دبي فقط شريطة التزام السائق بقانون السير والمرور وعدم ارتكابه لمخالفات أخرى طوال العام بدءاً من إعلان المبادرة بحيث يتم خصم قيمة المخالفات المرورية بنسب محددة وبحسب التزام السائق وعدم ارتكابه للمخالفات وفقا لما يلي:



الالتزام لـ (3) أشهر يسقط من قيمة المخالفات (25%).

الالتزام لـ (6) أشهر يسقط من قيمة المخالفات (50%).

الالتزام لـ (9) أشهر يسقط من قيمة المخالفات (75%).

الالتزام لسنة يسقط من قيمة المخالفات (100%).

وأضاف أن المبادرة تقتصر على المركبات المسجلة بأسماء الأفراد فقط، ولا تشمل المركبات المسجلة بأسماء الشركات والمؤسسات ومكاتب تأجير السيارات وشركات النقليات، ولا تشمل أيضاً الأشخاص الذين يتواجدون خارج الدولة لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية.

وأشار العميد المزروعي إلى أنه سيتم العمل على تنفيذ المبادرة بدءاً من يوم الإعلان عن المبادرة بحيث يتم احتساب مدة التزام السائق بالقوانين واللوائح المرورية بواقع 25% كل ثلاثة أشهر وفي حال ارتكاب السائق للمخالفة قبل انقضاء المدة يسقط حقه من المبادرة ويتم دفع المخالفة واحتساب مدة الالتزام من تاريخ ارتكاب المخالفة الجديدة امثلة:

1- في حال بلغ مجموع قيمة المخالفات (10.000) عشرة آلاف درهم يسقط من قيمة المخالفة (25%) في الأشهر الثلاثة الأولى لتصبح مجموع قيمة المخالفات (7.500) سبعة آلاف وخمسمائة درهم، وفي حال ارتكاب السائق للمخالفة بعد انقضاء الأشهر الثلاثة يتوجب عليه دفع قيمة المخالفات وهي (7.500) سبعة آلاف وخمسمائة درهم ولا يحق له الاستفادة من بقية المبادرة، ويبدأ الاستفادة من المبادرة من تاريخ المخالفة الجديدة.

2- وفي حال بلغ مجموع قيمة المخالفات (10.000) عشرة آلاف درهم يسقط من قيمة المخالفة (50%) في الأشهر الستة الأولى من العام لتصبح مجموع قيمة المخالفات (5.000) خمسة آلاف درهم، وفي حال ارتكاب السائق للمخالفة بعد انقضاء الأشهر الستة يتوجب عليه دفع قيمة المخالفات (5.000) خمسة آلاف درهم ولا يحق له الاستفادة من بقية المبادرة، ويبدأ الاستفادة من المبادرة من تاريخ المخالفة الجديدة.

3- وفي حال بلغ مجموع قيمة المخالفات (10.000) عشرة آلاف درهم يسقط من قيمة المخالفة (75%) في الأشهر التسعة من العام لتصبح مجموع قيمة المخالفات (2.500) ألفين وخمسمائة درهم، وفي حال ارتكاب السائق للمخالفة بعد انقضاء الأشهر التسعة يتوجب عليه دفع قيمة المخالفات (2.500) ألفين وخمسمائة درهم ولا يحق له الاستفادة من بقية المبادرة، ويبدأ الاستفادة من المبادرة من تاريخ المخالفة الجديدة.

4- وفي حال بلغ مجموع قيمة المخالفات (10.000) عشرة آلاف درهم ولم يرتكب السائق لأية مخالفة مرورية طوال العام تسقط قيمة جميع المخالفات.