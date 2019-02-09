فاطمة بنت مبارك: المرأة الإماراتية وصلت إلى مراتب عليا

المصدر: أبوظبي ــ وام

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن المرأة الإماراتية وصلت إلى مراتب عليا، وتعمل في مناصب حكومية وفي القطاع الخاص بالدولة، بفضل الدعم الذي تلقته من القيادة الرشيدة.

وقالت سموها، لدى استقبالها بقصر البحر، أمس، غولشارات عبدالخالق وفا سكرتير الدولة لجمهورية كازاخستان، إن دولة الإمارات فتحت المجال للمرأة لتعمل في مختلف ميادين العمل الحكومي والقطاع الخاص، حيث وفرت فرص التمكين حتى أصبحت تشغل أكثر من 66 في المئة من الوظائف الحكومية.

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