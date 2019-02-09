القمة العالمية للحكومات تجدد شراكتها مع «الطاير للسيارات»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت القمة العالمية للحكومات تجديد شراكتها مع «الطاير للسيارات»، شريك السيارات الحصري، لثلاث دورات، في إطار تعزيز الشراكة المتميزة مع رواد القطاع الخاص الوطني.

وكشفت شركة «الطاير للسيارات»، الوكيل الرسمي لسيارات «جاكوار لاند روڤر» في الإمارات العربية المتحدة، عن عرض سيارة جاكوار I-PACE الكهربائية بالكامل الحائزة على العديد من الجوائز، لأول مرة في الإمارات خلال «القمة العالمية للحكومات»، حيث ستستعرض التقنيات الحديثة والمزايا الفريدة التي تتمتع بها هذه السيارة البريطانية.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن جددت «الطاير للسيارات» دعمها لـ«القمة العالمية للحكومات» التي تشكل منصة عالمية لصناعة مستقبل الحكومات حول العالمـ وستقدم «الطاير للسيارات» أسطولاً من سيارات رينج روڤر، ورينج روڤر سبورت، ورينج روڤر ڤيلار لنقل ضيوف القمة.

فعاليات

وقال الدكتور طارق الطاير، عضو مجلس إدارة شركة «الطاير للسيارات»: «كرّست القمة العالمية للحكومات مكانتها على قائمة أبرز الفعاليات العالمية التي تجمع تحت مظلتها لفيفاً من كبار الشخصيات وأصحاب العقول النيرة من القطاعين الحكومي والخاص، لمناقشة المواضيع التي ستحدد مسار عمل الحكومات في المستقبل».