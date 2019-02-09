جمعية رعاية الأحداث تكرّم «شرطة أبوظبي»

المصدر: دبي - البيان

كرّم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، القيادة العامة لشرطة أبوظبي على جهودها الرائدة والمتميزة في إنجاح فعاليات وأنشطة الجمعية لعام 2018.

وقال العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي: إن التكريم يعد حافزاً يزيد من المسؤولية الإيجابية والتنافسية والريادة في المجالات الشرطية، ويسهم في تكثيف جهود التوعية للارتقاء بمستويات الأداء بالمعايير العالمية وعبر عن شُكره وتقديره للمُكرِمين.

وأكد العفاري حرص شرطة أبوظبي على تعزيز دور المؤسسات والشراكات الأمنية لتحقيق الأمن الاجتماعي والحد من الجريمة، لافتاً إلى انتهاج أسلوب راقٍ في إيصال رسالة التوعية لشرائح المجتمع كافة وبمختلف اللغات.

وكانت شرطة أبوظبي وقعت مذكرة تفاهم مع جمعية توعية ورعاية الأحداث للتعاون في جميع أوجه التوعية الأمنية والقانونية التي تحمي الشباب من الانحراف وتوجه سلوكياتهم نحو الإيجابية.

كما أسهمت الشرطة المجتمعية في دعم حملة «كن مع أبنائك يكونوا معك» ونفذت مجموعة أنشطة توعية وندوات وبحوث ومجالس توعية في خدمة المجتمع ورعاية الأحداث.